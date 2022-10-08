جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى فعاليات المهرجان الدولى السادس للتمور الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان فى الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر الجارى، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وعدد من المحافظين والسفراء وممثلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى.
ونوه المحافظ بجهود الدولة لدعم تطوير صناعة التمور، ومنها تأهيل مجمع التمور التابع للمحافظة، للاستفادة من القيمة التصنيعية المضافة، والتوسع فى مجالات التصدير من خلال ما تقدمه الملتقيات من تبادل للخبرات وترويج للمنتج عالميا والذى نجحت المحافظة فى تحقيقه مؤخرا من خلال فتح المجال لتمور الوادى الجديد بالأسواق الروسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الوادى الجديد: الدولة حريصة على النهوض بقطاع التمور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.