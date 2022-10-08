محافظ الوادى الجديد: الدولة حريصة على النهوض بقطاع التمور

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ فى فعاليات المهرجان الدولى السادس للتمور الذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحافظة أسوان فى الفترة من 8 حتى 10 أكتوبر الجارى، بحضور وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، وعدد من المحافظين والسفراء وممثلى جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والإبتكار الزراعى.

ونوه المحافظ بجهود الدولة لدعم تطوير صناعة التمور، ومنها تأهيل مجمع التمور التابع للمحافظة، للاستفادة من القيمة التصنيعية المضافة، والتوسع فى مجالات التصدير من خلال ما تقدمه الملتقيات من تبادل للخبرات وترويج للمنتج عالميا والذى نجحت المحافظة فى تحقيقه مؤخرا من خلال فتح المجال لتمور الوادى الجديد بالأسواق الروسية.