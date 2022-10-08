سفير مصر بنيامى يبحث مع وزير الزرعة النيجرى التعاون المشترك 

جدة - نرمين السيد - التقى سيد الصلاحى، سفير جمهورية مصر العربية لدى النيجر، وزير الزراعة النيجرى الامبجى آبا عيسى، حيث تم التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائى فى مجال الزراعة بين مصر والنيجر.





كما سَلَمَ السفير المصرى أصل الدعوة الموجهة للوزير النيجرى للمشاركة فى مؤتمر مجلس وزراء التعاونيات الأفارقة، والمُقرر عقده خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجارى، وأعرب عن تطلعه لمشاركة بمستوى رفيع من جانب النيجر فى هذا المؤتمر. وأكد السفير المصرى خلال اللقاء على حرص مصر على تقديم الدعم للنيجر خصوصًا فيما يتعلق بالمساهمة فى زيادة الإنتاج الزراعى من خلال المزرعة المصرية المشتركة، وكذلك تنمية القدرات النيجرية فى هذا المجال الذى يعتبر من المجالات الحيوية ذات الأولوية فى النيجر. من جانبه، أعرب وزير الزراعة النيجرى عن تقدير بلاده لمصر لدعمها الدائم لبلاده على مدار عقود طويلة فى شتى المجالات ومنها مجال الزراعة؛ خصوصًا برامج التدريب وبناء القدرات، كما أشار الوزير النيجرى عن تطلعه لمزيد من التعاون مع مصر فى الفترة المقبلة.

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