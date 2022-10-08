الأوقاف تفتتح 16 مسجدا جديدًا الجمعة المقبلة

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان صادر عن الوزارة اليوم السبت، أنه بذلك يصل إجمالى ما تم افتتاحه اعتبارا من أول يوليو من العام الجارى وحتى تاريخه "253" مسجدًا، منها "205" مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و"48" مسجدًا صيانة.
وتتوزع المساجد على المديريات التالية: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف أسيوط، مديرية أوقاف الإسماعيلية، مديرية أوقاف أسوان، مديرية أوقاف كفر الشيخ، مديرية أوقاف الدقهلية، مديرية أوقاف الإسكندرية.. وثانيًا: مسجد الصيانة بمديرية أوقاف شمال سيناء.
وفى سياق آخر، أعلنت وزارة الأوقاف موضوعات خطب شهر ربيع الآخر، على أن تكون خطبة الجمعة الأولى تحت عنوان "أخلاقيات البيع والشراء"، والثانية بعنوان "الحفاظ على البيئة مسئولية دينية ووطنية وإنسانية"، والثالثة" التعايش السلمى: منطلقاته وآثاره"، والجمعة الرابعة تحت عنوان "الكسب الحلال".
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