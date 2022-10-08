السيتي في الصدراة مؤقتا وهالاند يواصل تحطيم الأرقام ضد ساوثهامبتون

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - حقق فريق مانشستر سيتي فوزاً جديداً على حساب ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 4-0، فى المباراة التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2022.

وسجل جواو كانسيلو الهدف الأول للسيتي فى الدقيقة 20، وأضاف فيل فودين الهدف الثانى لأصحاب الأرض فى الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، فيما حرم القائم النجم النرويجي ايرلينج هالاند من تسجيل هدفه الأول فى الدقيقة 14 ، بعدما انفراد بالمرمى.

وأضاف النجم الجزائري رياض محرز الهدف الثالث عند الدقيقة 49، ثم اختتم النرويجي إيرلينج هالاند الرباعية في الدقيقة 65.

وأصبح كيفين دي بروين أكثر لاعب صناعة للأهداف في تاريخ مانشستر سيتي في البريميرليج بعد تجاوزه لرقم سيلفا، حيث حقق دي بروين (94) اسيست، مقابل سيلفا (93) اسيست.

وخطف مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي من آرسنال برصيد 23 نقطة، فيما يحتل المدفعجية الوصافة برصيد 21 نقطة، وفى المقابل توقف رصيد ساوثهامبتون عند 7 نقاط فى المركز الـ16.

ودخل السيتي المبارة بالتشكيل كالتالي: حرسة المرمى: إيدرسو/ الدفاع: كانسيلو، أكانجي ، دياز ، آكي/ الوسط: رودريجو، كيفين دي بروين، برناردو سيلفا/ الهجوم: رياض محرز، فيل فودن، هالاند.