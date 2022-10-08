مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط ثلاثة آخرين بسوهاج عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 07:30 مساءً - استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء عدد (5) عناصر إجرامية شديدة الخطورة (مطلوب ضبط وإحضار أحدهم في عدد 3 جنايات بإجمالي مدة حبس 41 سنة) بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج ، واتخاذهم دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي فى مجال الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. مما أسفر عن مصرع إثنين منهم ، وضبط 3 آخرين وعُثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام ، كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام ،كمية من مخدر الأفيون - 2 بندقية آلية - 4 خزينة ، فرد محلى ، مبالغ مالية ، 2 دراجة نارية، 6 قطع سلاح أبيض، عدد من الطلقات النارية، 2 هاتف محمول، أدوات تعاطى المواد المخدرة، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والأسلحة لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.