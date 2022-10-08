جدة - نرمين السيد - وأوضح الشرابى - فى تصريح صحفى اليوم السبت - أن الحملات استهدفت الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء المدينة متضمنةً جهود الأحياء بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع ورفع القمامة من نقاط التجميع. وشدد على استمرار حملات النظافة داخل نطاق مدينة الأقصر مع ضرورة الاهتمام الجيد بنظافة المعدات، والمداومة على غسيل وتنظيف جميع صناديق القمامة وتطهيرها، ومواصلة استخدام المكنسة الآلية لأعمال شفط الأتربة الناعمة بكافة الشوارع الرئيسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس مدينة الأقصر: رفع 1167 طن قمامة و513 طن أتربة وتراكمات خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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