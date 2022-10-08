وزيرة التضامن: مصر من أوائل الدول التى أنشأت صناعة للسينما فى القرن الماضى

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن مصر من أوائل الدول التى أنشأت صناعة للسينما منذ بدايات القرن الماضى، والشعب المصرى يعتز بهذه الصناعة باعتبارها أحد أهم أشكال القوى الناعمة فى مصر، بل فى المنطقة العربية، لما لها من تأثير قوى فى تشكيل الفكر الجمعى ووجدان الجمهور المصرى والعربى، فعلى مدى سنوات طويلة تلتف الأسرة وكثير من أفراد المجتمع حول شاشات التلفزيون والسينما، فتنتقل عبر هذه الشاشة الكثير من المبادئ والقيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وقد ساهمت طويلا فى التنوير والتنمية والارتقاء بالوعى المجتمعى والذوق العام، ولكن مع تقدم عصر الحداثة جدت علينا بعض الأعمال التى قد تعكس أفكارا وسلوكيات سلبية، يتأثر بها الكثيرون لاسيما النشء والشباب، مما يؤثر تباعا فى تقدم أو عرقلة تنمية العقول وتوحيد الثقافة العامة والاستثمار فى الانسان المصرى وفى التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومن هنا يأتى اهتمام وزارة التضامن الاجتماعى البالغ، بل وشعورها الكبير بالمسئولية نحو المساهمة فى نشر الثقافة المجتمعية البناءة بما يشمل بناء الأسرة السليمة واحترام العلاقة بين المرأة والرجل، والتربية الإيجابية للأطفال وتقويم سلوكياتهم، وتثمين قيمة المرأة، والتوعية بمخاطر التعاطى، واحترام قدرات ذوى الإعاقة، واعتبار حق الجار، والتشجيع على خدمة المجتمع، ومناهضة كافة أشكال العنف والإساءة، وتعزيز قيمة العمل، وإذكاء مشاعر المواطنة، وإعلاء قيمة الوطن.



وأضافت القباج أن الوزارة أنشأت مرصدا لمتابعة الشاشة الصغيرة والكبيرة لرصد الأعمال التى تتناول القضايا الاجتماعية محل اهتمام الوزارة والتى ذكرتها الآن وغيرها من القضايا ذات الصلة، كما تساهم الكثير من الأفلام فى الترويج للخدمات التى تقدمها الدولة، خاصة للنساء والأطفال فى الأسر الأولى بالرعاية، مما يساهم فى زيادة الإقبال على الاستفادة من هذه الخدمات أو التطوع للمساهمة فيها أو التبرع لتنمية مواردها وتحسين خدماتها، ومن ثم تطويرها لأعلى جودة ممكنة، لتستجيب للاحتياجات الحقيقية للمواطن المصرى وبصفة خاصة من هم أولى بالرعاية؛احتراما لحقوق الإنسان التى وجب علينا جميعا وعلى كافة مؤسسات الدولة احترامها وتقديرها.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه انطلاقا من اهتمام الوزارة بالأعمال الدرامية والسينمائية، خصصت الوزارة جوائز لأفضل الأعمال الدرامية المتميزة فى تناول القضايا الاجتماعية خلال الموسم الدرامى 2021-2022، من خلال المرصد الاعلامى للدراما بإدارة الإعلام بالوزارة، وتم اختيار أفضل الأعمال التى استطاعت أن تنجح فى تناول قضايا الأسرة المصرية، برسائل صحيحة بعيدة عن التلقين، وبلغة راقية وقالب فنى جذاب، وضرورة مخاطبتها للشريحة الأكبر من المجتمع المصرى، بما يعزز الدور التربوى الإيجابى للأسرة والمدرسة والمجتمع، ولأفضل المسلسلات التى نجحت فى تناول مشكلات الفكر والسلوك الاجتماعى المتعصب وتأثيره المدمر للمجتمع، وقدمتها فى إطار درامى واقعى يعزز من قيم المواطنة واحترام التنوع، ولأفضل المسلسلات التى اهتمت بالتحديات التى يواجهها ذوى الإعاقة، بطريقة درامية مشوقة وجذابة لدعم دمجهم فى المجتمع، وقامت بتسليم صناع هذه الأعمال جوائز.



وأعلنت القباج عن تخصيص وزارة التضامن الاجتماعى لثلاث جوائز بقيمة 10,000 جنيه للجائزة الأولى و7,000 جنيه للجائزة الثانية و5,000 جنيه للجائزة الثالثة تمنح لأفضل الأفلام التى توثق المبادرات المجتمعية التى نجحت فى تحسين حياة المواطنين فى المجتمعات المحلية من إنتاج منظمات المجتمع المدنى أو صناع الأفلام المستقلين، وتساهم الوزارة أيضا من خلال دعم الجمعيات الأهلية المحورية فى كافة أنحاء الجمهورية فى تشجيع منظمات المجتمع المدنى على استخدام أساليب الفن والدراما، لإحداث التغيير الثقافى داخل أصغر قرى ونجوع مصر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن السينما المصرية أبقى بتاريخها الطويل حاضرة فى توثيق حياة المجتمع المصرى وتجاربه ومشكلاته، فمن منا لا يتذكر الحوارات الإنسانية فى أفلام جعلونى مجرما، أين عمرى، أريد حلا، أفواه وأرانب، الرصاصة لا تزال فى جيبى وكيف نجت هذه الافلام فى إحداث نقلة نوعية فى وعى الإنسان المصرى والعربى بقضاياه وفى تغيير التشريعات والقوانين.

وأشارت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى إلى عقد جلسات حوارية قريبا مع صناع السينما من خلال مرصدها الإعلامى لإلقاء الضوء على قضايا الحماية الاجتماعية خصوصًا أن لدينا كنوز من القصص الحقيقية التى تحتاج تناولها دراميا وسينمائيا كما لدينا مبادرات اجتماعية تستحق التوثيق والتناول الجذاب فى سياق درامى وسينمائى، وذلك تأكيدًا على الدور المجتمعى للفن.

من بين هذه القصص حكايات الأيدى الكريمة التى تحافظ على تراث الأجداد فى الحرف اليدوية، والتى تحمل الهوية المصرية بتنوعها السينائى والنوبى والصعيدى والفلاحى.

هذا العام، نسعد كثيرا بأن معرض ديارنا يشارك لأول مرة فى مهرجان سينمائى لاسيما مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الـ38، كما تتبنى الوزارة برنامج "وعى" للتنمية المجتمعية الذى يعد نافذة التواصل الإعلامى والثقافى بين الوزارة والمواطنين فى القضايا الاجتماعية المختلفة التى تتبناها الوزارة والأكثر الحاحا بين الفئات الأولى بالرعاية.

ونشارك حضراتكم اليوم من خلال جناح "وعى" بالرسائل الأساسية التى تتبناها الوزارة من أجل استثمار حضور هذه الباقة من الفنانين والنقاد والإعلاميين للتعرف على توجهات وبرامج وخدمات الوزارة.

حضر الندوة الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، والسيد سيلفان مارلين نائب ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، ومبدعو ومبدعات الدراما الكرام من الفنانين وكتاب الدراما والمخرجين والجهات المنتجة لأعمال السينما والدراما، والنقاد وكبار الكتاب أعضاء لجنة اختيار أفضل الأعمال الدرامية الاجتماعية عن عام 2021-2022، والمؤسسات الدولية الشريكة " الاتحاد الأوروبى- السفارة البريطانية – برنامج الأمم المتحدة الإنمائى" ممثلى منظمات المجتمع المدنى فى برنامج وعى للتنمية المجتمعية.