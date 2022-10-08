جدة - نرمين السيد - وزع القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، حلوى المولد على المسلمين بشوارع الغردقة، تزامنا مع قرب الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، وإحياء لروح الترابط والمودة بين المسلمين والأقباط ومشاركتهم المناسبات والأعياد مع بعضهم البعض، وهى عادة يقوم بها راعى الكنسية كل عام، بجانب حرصة على المشاركة فى كافة المناسبات التى تهم المسلمين.





كما قام القمص يؤانس أديب، راعى الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، بزيارة مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الاحمر، لتسليمها كمية من حلوى المولد لتسليمها للحالات المستحقه لادخال الفرحة عليهم. وقال القمص يؤانس أديب، فى تصريحاته أثناء توزيع الحلوى، إن ذكرى مولد الرسول هى ذكرى عطرة تهل على الجميع فى مصر أقباط ومسلمين، بالمحبة والرحمة والخير، مشيرا إلى أن تلك المناسبة فرصة طيبة لمشاركة الأخوة المسلمين احتفالاتها، وإدخال البهجة والفرحة على الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة والحالات المستحقة، وكذلك عمال النظافة فى مكان عملهم، تعبيرا عن الحب والمودة فى ذكرى مولد الرسول الكريم. وأضاف وكيل الأقباط الكاثوليك، أن ذلك يدل على الترابط والمحبة فى وطن واحد وعلى النسيج الوطنى بين الاخوه فى الوطن، والذى رسخ مفاهيمه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أهمها الترابط بين طوائفه ونشر روح المحبة والسلام

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راعى الكنيسة الكاثوليكية يوزع حلوى المولد على المسلمين بشوارع الغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.