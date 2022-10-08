اللاعب حسن قداح جاهز لمباراة الزمالك والترجي في نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 06:30 مساءً - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة اليد قبول الالتماس الذى تقدم به نادي الزمالك لإلغاء عقوبة الإيقاف التى وقعها أمس على لاعب الفريق الأول بالقلعة البيضاء حسن قداح، بعد مباراة الدور نصف نهائي بطولة أفريقيا أمام الأهلي.



وكانت العقوبة التى تم توقيعها على اللاعب هى الإيقاف مباراتين وغرامة 10 آلاف يورو.



وتبين للاتحاد الأفريقي أن اللاعب لم يصدر منه أى فعل مشين، مكتفياً بعقوبة مالية قدرها 500 يورو فقط.



وبناءً عليه يشارك قداح في مباراة النهائي غدا بين الزمالك والترجي التونسي فى السادسة والنصف مساءً.



وتأهل فريق كرة اليد بنادى الترجى التونسى إلى نهائى بطولة أفريقيا المقامة فى تونس بعد الفوز على الأفريقى التونسى بنتيجة 22/31 فى قبل النهائي، بينما نجح الزمالك في حسم تأهله رسميًا إلى نهائي أفريقيا لكرة اليد بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 26-25.

ونجح الزمالك في التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على جى إس كى الكونغولي بنتيجة 17/33، بينما تأهل الأهلى بالفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 26/43 .

ويشهد تاريخ تتويج الزمالك الحصول على اللقب الأفريقى 12 مرة من قبل أعوام 1979 و1980 و1981 و1986 و1991 و2001 و2002 و2011 و2015 و2017 و2018 و2019.

وتوج فريق الترجي قد تُوِّج بنهائي البطولة العربية لكرة اليد على حساب الزمالك بنتيجة 29-28 في المواجهة التي جمعتهما يوم 27 سبتمبر الماضي.