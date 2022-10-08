وزير الصحة يبحث مع مؤسس مستشفيات سان دوناتو الإيطالية إنشاء مركزا لتدريب...



حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم السبت، مع المهندس كمال الغريبي مؤسس مستشفيات «San Donato» سان دوناتو الإيطالية، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز سبل التعاون بالقطاع الصحي، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

في بداية الاجتماع، رحب وزير الصحة والسكان، بمؤسس مستشفيات «San Donato» سان دوناتو الإيطالية، والوفد المرافق له، معربا عن شكره لسعيهم إلى دعم الخدمات والمشروعات الصحية التي تقدمها الوزارة.

واستعرض الوزير، السياسات التي تتبناها الدولة المصرية للارتقاء بدور القطاع الصحي، كما استعرض الإنجازات التي حققتها مبادرات رئيس الجمهورية تحت شعار (100 مليون صحة) وما حققته من رفع المناعة المجتمعية للمواطنين، بالإضافة إلى حملات التوعية الصحية التي تغطي كافة أنحاء الجمهورية للوصول لجميع المواطنين، بكافة الشرائح العمرية، فضلًا عن استعراضه للخريطة الصحية لمحافظات مصر، ومشروعات التطوير ورفع الكفاءة التي تُجرى، تماشيًا مع رؤية «مصر 2030».

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع تضمن مناقشة إنشاء مركز تدريب متخصص للفرق الطبية، بمحافظة بورسعيد، على أن يتم تجهيزه بأسرع وقت، ليكون قِبلة لتدريب الفرق الطبية من كافة التخصصات الطبية.

وأضاف أن الاجتماع تناول بحث فرص التعاون في عدة ملفات، ومنها زيادة عدد فرص عقد دورات تدريبية للأطباء في كافة التخصصات، وكذلك أطقم التمريض، وفقًا لبرامج تدريبية ذات جودة فائقة، وتحت إشراف كوادر مُدربة عالميًا، بما يضمن تخريج دفعات تساهم في نقل خبراتها بين الأطباء والتمريض، الأمر الذي يحقق رفع كفاءة الفرق الطبية العاملة بالقطاع الصحي.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير بحث سبل التعاون بمجال الاستثمار الصحي، مستعرضًا الفرص المتاحة، كما بحث آليات الاستثمار في مجال التجهيزات الطبية، وزيادة عدد الأسرة، في المشروعات الصحية القائمة، والجاري تنفيذها بكافة محافظات الجمهورية.

ونوه إلى أنه عقب الاجتماع، توجه وزير الصحة والسكان، ومؤسس مستشفيات «San Donato» سان دوناتو الإيطالية، لزيارة مستشفيي العجوزة التموذجي، ومعهد ناصر، للتعرف على سير العمل بالمنظومة الصحية، والبروتوكولات الصحية والعلاجية المتبعة، كما دعا الوزير، الوفد لزيارة الحي الطبي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.