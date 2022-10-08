محافظ الجيزة: متابعة دورية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية على الأرض (صور)

جدة - نرمين السيد - وتابع:" جهود حى الوراق فى تمهيد واستعدال المناسيب لشارع خط الغاز تمهيدا لرصفه والبدء بتبليط الشوارع المتفرعة منه المؤدية لشارع الغاز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 - 2023، بالإضافة إلى البدء فى قشط طبقة الأسفلت المتهالكة بمنطقة الإسكان ومتفرعاته وشارع المسابك تمهيدًا لرصفه".

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المنتزه بمركز ومدينة البدرشين استعدادا للرصف استكمالا لأعمال التطوير الشامل التى شهدها عددا من المحاور المرورية بالمركز، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق عمرو بن العاص بمركز، ومدينة البدرشين ضمن خطه التطوير التى شملها الطريق. وشدد أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال، لضمان عوامل الإستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية فى تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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