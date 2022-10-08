البابا تواضروس يفتتح العام الدراسى وتخريج دفعة جديدة بأكليريكية الإسكندرية

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص أندراوس متى وكيل الكلية أوضح فيها رؤية وهدف الكلية والعمل على منظومة التطوير الجديدة من حيث تشكيل الأقسام الرئيسية للكلية والمناهج والمحاضرين وأسلوب التعليم الحديث وطرق الامتحان المتطورة.
وألقى البابا تواضروس الثانى كلمة شكر فيها القمص إبرام بشوندى وكيل الكلية السابق على الفترة السابقة التى قاد فيها الكلية، كما تحدث عن العلاقة التفاعلية بين المدرس والدارس والجهد والتعب الذى يحتاجه الدارس.
وعقب ذلك قام البابا تواضروس بتخريج دفعة 2022 وتسليم شهادات التخرج وألقى الخريجون التعهد الخاص بهم.
حضر الحفل الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.
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