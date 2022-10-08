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البابا تواضروس يفتتح العام الدراسى وتخريج دفعة جديدة بأكليريكية الإسكندرية

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أ ش أ 2022-10-08 18:16 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - افتتح البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت العام الدراسى الجديد وتخريج دفعة جديدة من خريجى الكلية الأكليريكية بالإسكندرية بمسرح المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالاسكندرية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من القمص أندراوس متى وكيل الكلية أوضح فيها رؤية وهدف الكلية والعمل على منظومة التطوير الجديدة من حيث تشكيل الأقسام الرئيسية للكلية والمناهج والمحاضرين وأسلوب التعليم الحديث وطرق الامتحان المتطورة.

وألقى البابا تواضروس الثانى كلمة شكر فيها القمص إبرام بشوندى وكيل الكلية السابق على الفترة السابقة التى قاد فيها الكلية، كما تحدث عن العلاقة التفاعلية بين المدرس والدارس والجهد والتعب الذى يحتاجه الدارس.

وعقب ذلك قام البابا تواضروس بتخريج دفعة 2022 وتسليم شهادات التخرج وألقى الخريجون التعهد الخاص بهم.

حضر الحفل الأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس قطاع غرب الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام اميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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