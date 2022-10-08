محافظ كفر الشيخ يعتمد تحديث المخططات التفصيلية لعدد من القرى

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ كفر الشخ جمال نور الدين، اليوم السبت، تحديث عدد من المخططات التفصيلية لقرى بمراكز كفر الشيخ وبلطيم ودسوق والرياض، وفوه، وبيلا، وذلك بتحديث المخطط التفصيلى لقرية الطـايفــة،التابعة للوحدة المحلية لقرية متبول مركز كفرالشيخ، وتحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية الكوم الطويل، التابعة للوحدة المحلية لقرية الكوم الطويل بمركز بيلا، وتحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية كفرقته، التابعة للوحدة المحلية لقرية كفر الجرايدة بمركز بيلا.





كما اعتمد تحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية عرب الزوامل البحرية التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو دراز- مركز فوه، وتحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية الشيخ مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية الشيخ مبارك بمركز بلطيم، وتحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية الربع، التابعة للوحدة المحلية لقرية الربع، مركز بلطيم، وتحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية الساحل القبلى التابعة للوحدة المحلية لقرية الساحل القبلى بمركز بلطيم. كما اعتمد محافظ كفر الشيخ تحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية دمرو سليمان، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركزدسوق، وتحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية منشأة على أغا التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى، بمركز دسوق، وتحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية كنيسة الصرادوسى، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركز دسوق. واعتمد محافظ كفر الشيخ تحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية ابيوقا، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركز دسوق، وتحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية لاصيفر البلد، التابعة للوحدة المحلية لقرية كنيسة الصردوسى بمركز دسوق، وتحديث المخطط التفصيلى المحدث لقرية الحصفة، التابعة للوحدة المحلية لقرية الحصفه بمركز الرياض.

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