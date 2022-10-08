عاجل- سرعة الرياح تصل إلى 50 كم/س.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية (طقس الأحد)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء والصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وأشار خبراء هيئة الأرصاد إلى اضطراب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وسرعة الرياح من المتوقع أن تكون "50:40 كم/س" وارتفاع الأمواج من "2: 2.5متر".

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية تتمثل فى غيوم جزئى فى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى، وغيوم جزئى مع أمطار خفيفة على فترات متقطعة متوقعة على مناطق شمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

كما توقع الخبراء وجود نشاط رياح على فترات متقطعة مع طقس مشمس على مناطق شمال وجنوب الصعيد، ونشاط رياح مع طقس مشمس على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 21

العاصمة الإدارية 28 21

6 أكتوبر 29 20

بنهــــا 28 21

دمنهور 29 21

كفر الشيخ 28 22

المنصورة 28 21

دمياط 27 22

بورسعيد 27 22

الإسماعيلية 29 21

السويس 29 22

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 28 21

طنطا 27 22

الشلاتين 36 25

الإسكندرية 27 21

العلمين الجديدة 27 21

وادى النطرون 28 22

مطروح 26 19

السلوم 26 19

سيوة 27 16

العريش 27 22

رفح 27 22

الطور 30 24

كاترين 27 15

رأس سدر 29 21

نخل 27 16

طابا 27 23

نويبع 30 24

حلايب 33 25

شرم الشيخ 32 25

الغردقة 31 25

مرسى علم 31 24

الفيوم 29 20

بنى سويف 29 19

المنيا 29 19

أسيوط 30 20

سوهاج 31 21

قنا 34 23

الأقصر 35 23

أسوان 36 24

الوادى الجديد 33 20

أبوسمبل 36 24

أبو رماد 35 25

رأس حدربة 33 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 40 27

المدينة 40 24

الرياض 36 22

المنامة 34 28

أبوظبى 38 25

الدوحة 34 27

الكويت 39 21

دمشق 26 11

بيروت 25 19

عمان 25 12

القدس 24 13

غزة 26 17

بغداد 40 21

مسقط 32 25

صنعاء 27 08

الخرطوم 40 25

طرابلس 28 20

تونس 28 21

الجزائر 25 17

الرباط 26 18

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

إسلام أباد 35 18

نيودلهى 26 22

جاكرتا 32 25

بكين 16 07

كوالالمبور 32 24

طوكيو 20 18

أثينا 25 17

روما 24 15

باريس 18 08

مدريد 24 14

برلين 15 07

لندن 17 11

مونتريال 13 00

موسكو 14 08

نيويورك 17 08

واشنطن 18 07

نواكشوط 32 25