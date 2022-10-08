وزير الداخلية السودانى: تربطنا علاقات عميقة وقوية مع مصر (صور)

جدة - نرمين السيد - ‏‎استقبل وزير الداخلية السودانى الوزير فريق أول شرطة عنان حامد محمد صباح يوم 6 أكتوبر الجارى حسام عيسى سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان بمقر وزارة الداخلية، حيث شارك فى الاجتماع السادة قيادات الوزارة المعنيين بالتعاون الدولى والمنافذ الجمركية والتأشيرات والجوازات ورؤساء هيئة التدريب وهيئة الشئون المالية.





وأكد السفير المصرى على دعم مصر الكامل للسودان وشعبها وقيادتها مبرزا التوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن والتى تعكس الحرص على دعم السودان من أجل تحقيق كافة أهدافه والوصول للأمن والاستقرار المنشود الذى نتطلع له جميعا كأشقاء، بما فى ذلك الاستجابة لوزارة الداخلية بما يمكنها من التعامل مع التحديات التى تمر بها. كما أعرب عن استعداد مصر الكامل لتقديم التدريب لكوادر وزارة الداخلية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية فى كافة المجالات التى تحتاجها الوزارة. ‎وسلم السفير الأوراق الخاصة بتقديم وزارة الداخلية المصرية 4 منح دراسية لتخريج ضباط سودانيين فى مجال العلوم الشرطية. من جانبه، أعرب وزير داخلية السودان الفريق أول شرطة عنان حامد محمد صباح عن سعادته باستقبال السفير المصرى، مؤكدا على عمق العلاقات بين الدولتين ووحدة الشعبين، مثمنا جهود دعم شعب السودان وأمنة واستقراره، ومعربا عن تقديره لكافة الخطوات التى تتخذها السلطات المصرية لتسهيل سفر المواطنين السودانيين إلى مصر.

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