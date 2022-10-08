حياة كريمة- صحة الشرقية: تقديم الخدمة الطبية لـ 1900 مواطن بالعاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - نفذت إدارة القوافل بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، القافلة الطبية العلاجية المجانية بالمجاورة 12 التابعة لمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، والتى استمرت لمدة يومين 6 _ 7 أكتوبر 2022، وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.





اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبى المجانى على 1891 مريض من أهالى القرية، بواقع 233 مريض فى تخصص الباطنة، 63 مريض جراحة عامة، 302 العظام، 540 الأطفال، 322 النساء والتوليد، 240 الجلدية والتناسلية، 26 تنظيم الأسرة، 165 أنف وأذن، 166 الرمد، 33 مسالك بولية، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 16 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها. وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضى بمحافظة الشرقية.

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