متحدث التنمية المحلية: الدولة تولى قضايا البيئة اهتماما كبيرا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الرسمى لوزارة التنمية المحلية مساعد الوزير للتطوير المؤسسى الدكتور خالد قاسم، إن الدولة المصرية تولى قضايا البيئة اهتماما كبيرا، وذلك من خلال عدة مشروعات ومبادرات منها 100 مليون شجرة، والتى تحظى باهتمام رئاسى، تزامنا مع الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والتى تستضيفها مصر.





وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هدف المبادرة زيادة الرقعة الخضراء وتتم بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية، لافتا إلى أنها تعمل على محورين الأول تقليل الانبعاثات الكربونية عبر زيادة المساحات الخضراء، والثانى الاعتماد على أشجار لها مردود اقتصادى.

وأشار إلى أن تلك المبادرة ما هى إلا جزء من الجهود التى تبذلها مصر من أجل العمل لخدمة قضايا البيئة، مشيرا إلى سعى الدولة إلى تغيير الحافلات الخاصة بهيئة النقل العام فى القاهرة والإسكندرية للعمل بطاقة نظيفة، وكذلك إزالة تراكمات تاريخية ومخلفات وتجميعها أولا بأول لعمل إعادة تدوير لها والاستفادة منها.

وعن مبادرة حياة كريمة، أكد قاسم إنها تشمل العديد من المشروعات التى تعمل على مواجهة قضايا المناخ، حيث تعد مبادرة خضراء تخدم كل قضايا الحفاظ على البيئة وتستهدف تحسين جودة الحياة لأكثر من نصف المجتمع المصرى، وذلك من خلال إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ، ودمج المجتمع المحلى كشريك فى مشروعات المناخ وإطلاق تجربة لعدد من القرى كقرى خضراء، وأيضا طرق ومحاور خضراء بالمحافظات.. مؤكدا أن المبادرة تعد أكبر مشروع تنموى على مستوى العالم من حيث تغطيته لأكثر من 58 مليون مواطن مصرى.

وأشار قاسم إلى أن الوزارة تسهم بعدد من الأنشطة فى ملف التكيف والتخفيف مع الآثار السلبية للتغير المناخى من أهمها خفض الانبعاثات، وتأهيل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لتغير المناخ وتوطين الاستراتيجيات الوطنية والدولية فى هذا الِشأن.

وأوضح أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى وإطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تم ضخ استثمارات ضمن برنامج تحسين البيئة والمخلفات الصلبة تتجاوز مليارات الجنيهات، لافتاً إلى أن ذلك يأتى انطلاقاً من إيمان الدولة المصرية بأن الإدارة المناسبة والفعالة للمخلفات الصلبة تعد موردا لاقتصاد دائرى، وعاملا مهما فى إنشاء وظائف خضراء، وزيادة القدرة على تقليل الاستهلاك للموارد الطبيعة بما يضمن تحقيق الحماية للبيئة.