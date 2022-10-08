ممثلو الأمم المتحدة يشيدون بأعمال تحويل مستشفى شرم الشيخ إلى خضراء

جدة - نرمين السيد - استقبلت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وفد رفيع المستوى من ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، بمستشفى شرم الشيخ الدولى، التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، وذلك فى إطار التجهيزات الجارية للتحول الأخضر للمستشفى، ضمن استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، بمدينة شرم الشيخ، نوفمبر القادم.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن الوفد اطلع على الأعمال والتجهيزات الجارية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى، لأول نموذج مستشفى خضراء فى مصر، ومنها التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والمخلفات الخطرة، وغيرها من ممارسات الصحة الآمنة، من أجل تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية، ودعم خطط التحول الأخضر للمنشآت الصحية، وضمان تقديم رعاية صحية أكثر أمانًا ذات جودة عالمية.

وأضافت، أنه أشاد الوفد بالخطوات الجادة التى اتخذتها الهيئة العامة للرعاية الصحية، وكذلك الإجراءات الجارى اتخاذها لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى مستشفى خضراء (صديقة للبيئة)، كما أشاد الوفد بجدية الهيئة فى تبنى استراتيجيات المنشآت الصحية الصديقة للبيئة، لتكون فى إطار ريادة مصر بمنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، وبما يحقق سلامة وتميز الخدمات الصحية المقدمة فى منشآت هيئة الرعاية الصحية المصرية، ومساهمتها فى تعزيز العمل المناخى على المستوى العالمى.

وتابعت: أنه اتفق الطرفان على التعاون لإنشاء محطة صغيرة للطاقة الشمسية بمستشفى شرم الشيخ الدولى، إضافة إلى توفير جهاز تعقيم للنفايات الطبية للمساهمة فى التخلص الآمن من النفايات الضارة، وذلك ضمن خطوات التحول الأخضر الجارى تنفيذه بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وتماشيًا مع جهود الدولة المصرية فى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء صديقة للبيئة.

ولفتت، إلى أن الوفد أبدى اهتمامه بتقديم الدعم الفنى لتقديم برنامج تدريبى متكامل لتأهيل الكوادر المختصة بمستشفيات الهيئة، على التخلص الآمن من النفايات الطبية، وإجراءات السلامة البيئية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن سعادته لزيارة وفد رفيع المستوى من ممثلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لمستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بجنوب سيناء، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعد نواة لتعاون مثمر ومستمر بين الطرفين، مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، والحفاظ على البيئة.

وتابع: أن المنشآت الصحية الخضراء ركيزة من ركائز تميز الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وضمان جودتها وسلامتها، وأن مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى من أهم الأحداث التى تحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية، ومختلف دول العالم.

وشارك فى الزيارة، سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والدكتورة هند فروح مدير مشروع الخلايا الشمسية بالبرنامج، والدكتور محمد بيومى، مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والسيدة إيرى ياماسومى، مسئولة المناخ بالبرنامج.

كما شارك، الدكتور مجدى بكر، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشئون الفنية، والدكتورة غادة شاكر، عضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة، والدكتورة نيرمين عاشور، عضو المكتب الفنى للمدير التنفيذى ومدير مشروع المستشفيات الخضراء بالهيئة، والدكتور محسن عبيدو، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولى بجنوب سيناء.