وزيرة التضامن تدشن برنامج المتطوعين المشاركين فى تنظيم COP 27 (صور)

جدة - نرمين السيد - وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن العد التنازلى لمؤتمر قمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 قد بدأ، حيث تتجه أنظار العالم نحو مدينة السلام المصرية شرم الشيخ، وذلك بداية من 6 نوفمبر المقبل، حتى يوم 18 من الشهر نفسه، حيث يجتمع قادة العالم بالقمة التى تحضرها 197 دولة، ومسؤولون رفيعو المستوى فى الأمم المتحدة، وآلاف من النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم، من أجل نافذة جديدة لمناقشة تغير المناخ، وما تفعله هذه البلدان، لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

وعبرت القباج عن سعادتها الشديدة بالمتطوعين وبدورهم واهتمامهم بالمشاركة فى هذا الحدث الضخم والذين تم اختيارهم وفق معايير محددة روعى فيها الشفافية وعدالة الفرص، حيث تقدم مصر نموذجا جديدا فى تنفيذ مفاهيم التطوع وخدمة المجتمع خاصة فى مجال العمل العام، وقد اتخذت من الاستثمار فى البشر وإعلاء المشاركة والمسئولية المجتمعية كأساس للعملية الديمقراطية، مؤكدة أن المتطوعين يشكلون العنصر الأساسى لنجاح المؤتمر، كما أنهم القلب النابض لقاطرة الوعى وشعلة التفكير والتغيير المجتمعى والتنموى ومؤشر أساسى فى تقدم الإنسانية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالشباب ومدى مشاركته فى العمل، وكان انطلاق أولى مؤتمرات الشباب عام 2016 ، كما تم الإعلان عن عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى لتشجيع تنميته المستقلة وانطلاقه فى الفضاء العام، وذلك فى ظل قواعد من الحوكمة الرشيدة والشراكة البناءة، موضحة أن مصر لديها أكثر من مليون متطوع منهم 230 ألف متطوع من الشباب بالمنظمات الأهلية وبصندوق مكافحة الإدمان وبجمعية الهلال الأحمر المصرى، وحوالى نصف مليون متطوع فى مجالس إدارات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى المتطوعين بالقطاع الخاص وبالمجتمعات المحلية غير المعلوم أعدادهم بدقة.

وأكدت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تسعى هذا العام لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، تستعرض فيها رؤيتها فى تطوير أول قاعدة بيانات موحدة عن التطوع فى مصر، وفتح قنوات متنوعة لتعبئة المتطوعين والتواصل معهم وتعزيز قدراتهم للمشاركة والاستجابة لتحديات مصر التنموية، مثمنة مشاركة المتطوعين فى منظمات المجتمع المدنى، وفى جميع المشروعات التنموية الكبرى التى تقوم بها الدولة المصرية، حيث ساهمت تلك المشروعات والبرامج فى تعزيز الدور القيادى للشباب فى الأعمال المجتمعية والإنسانية وعملت على تقوية دوافع روح الفريق والعمل المشترك، وهذه القاعدة ستكون مصنفة وستفتح أبواب متنوعة لمشاركة المتطوعين مع ضمان توفير آليات الحماية خلال أدائهم لدورهم.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه منذ اختيار مصر لتنظيم هذا الحدث المهم؛ أولت القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماما بالغا بكل ما يخص المؤتمر، وشكل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لمتابعة تنفيذ كافة الاشتراطات والتجهيزات اللازمة، ومن هذا الجانب؛ كلف فيها وزارة التضامن الاجتماعى بأنشطة المجتمع المدنى واختيار وتأهيل المتطوعين فى هذا الحدث، حيث قسمت وزارة التضامن الاجتماعى خطتها إلى 3 محاور؛ المحور الأول خاص بإجراءات الاتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة بمكان انعقاد القمة من تجهيز المرافق الخاصة بالقاعات لتكون مناسبة للأشخاص ذوى الإعاقة، وتهيئة الموقع الإلكترونى للمؤتمر ليكون مناسباً للمستخدمين من الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير مختلف المطبوعات بطريقة برايل، ومترجمين للغة الإشارة، مع توفير الاتاحة البصرية والأجهزة المساعدة لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

أما المحور الثانى خاص بملف المتطوعين لتوفير 1000 متطوع للمشاركة بالقمة مع التأكيد على تحقيق التنوع واحترام الاختلافات، حيث أطلقت الوزارة موقعًا إلكترونيا لاستقبال طلبات التطوع للمؤتمر من مصر وشباب القارة الإفريقية، وذوى الإعاقة للمشاركة من خلال التطوع فى هذا الحدث المهم، وتم استقبال 9900 طلب للتطوع من 80 دولة تم إخضاعهم لمعايير خاصة لاختيار 1000 متطوع، ويتم تدريب الشباب ممن تأهلوا لإعدادهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحدث، أما المحور الثالث للوزارة يتضمن عقد يوم المجتمع المدنى بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدنى الفاعل فى مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والإقليمية والمحلية على كافة المستويات، بالإضافة إلى طرح التحديات والدور الذى يمكن أن يقوم به المجتمع المدنى فيما بعد القمة بتقديم تجارب مختلفة تم تنفيذها بالفعل لصغار المزارعين والمبانى الخضراء والأمن الغذائى، وتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجال الطاقة الشمسية ومكافحة الفقر والعدالة المناخية، حيث تم التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدنى والتقدم بمقترحات لفعاليات مختلفة يتم تنظيمها بالشراكة مع المجتمع المدنى خلال فترة انعقاد القمة، مع تخصيص مساحة للمجتمع المدنى ومعرض للمنتجات الخاصة بالأسر المنتجة "ديارنا" بالمنطقة الخضراء.

وأفادت القباج أن برنامج المتطوعين يعد أكبر برنامج للتطوع على الإطلاق فى تاريخ قمم المناخ السابقة، كما أنه يعد أكبر استثمار فى رأس المال البشرى لتأسيس وتعزيز قيم التطوع، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت أكبر ملتقى تدريبى للمتطوعين بمقر المركز العام للهلال الأحمر المصرى، بالشراكة مع صناع الحياة ومنصة المنتور وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى وبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين بهدف تفعيل أدوارهم القيادية، كما قامت الوزارة بتنفيذ أكبر ملتقى تدريبى للمتطوعين بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية.

وأكدت القباج أن بدء تواجد المتطوعين فى مدينة شرم الشيخ سيكون 25 أكتوبر الجارى وحتى 20 نوفمبر المقبل موعد انتهاء المؤتمر، كما أن هناك لقاء مشتركًا يوم 31 أكتوبر الجارى بين الحكومة المصرية وسكرتارية المؤتمر مع المتطوعين المشتركين فى القمة فى أكبر لقاء على الإطلاق.

وبالنيابة عن الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، أكدت الدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمى، أن مكتبة الإسكندرية استجابت لاستضافة هذا الحدث الهام الذى يعد أكبر تجمع لمتطوعى قمة المناخ انطلاقًا من دورها كمؤسسة وطنية تدعم جميع الشراكات مع الوزارات والهيئات المختلفة، لافتة إلى أن هذا العمل التطوعى يعد مهمة قومية لهؤلاء الشباب، فهم يمثلون واجهة مصر أمام دول العالم المختلفة.

وأضافت أن مكتبة الإسكندرية التى تحتفل هذا الشهر بمرور 20 عامًا على إنشاءها اهتمت منذ افتتاحها بالعمل البيئى والتنمية المستدامة، وفتحت أبوابها للشباب للمشاركة فى عدد كبير من البرامج الموجهة لخدمة هذه القضية.