وزير الداخلية يستقبل وزير الحج السعودى للتعرف على معوقات الحجاج المصريين

جدة - نرمين السيد - استقبل محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودى، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.





واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتى الداخلية المصرية والحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التى تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية، فضلاً عن تطلعه للتعرف على المعوقات التى قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مُقترحات لتذليلها. ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية – عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودى والوفد المرافق له للقاهرة، فى ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التى تربط بين البلدين الشقيقين ، فضلاً عن تقديره للجهود التى تضطلع بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم. كما أكد حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما ييسر على قاصدى بيت الله الحرام من الحجاج المصريين آداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.

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