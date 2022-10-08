الرادارات الحديثة .. بيلقط 100 صورة في الدقيقة وهذه هي المخالفات التي يرصدها

رياض - احمد صلاح - أكدت الإدارة العامة للمرور، أن كاميرات الرادارات الحديثة والمتابعة بات الزراع الطويل الدولة فى ضبط وإدارة 30 ألف كيلو متر من الطرق الرئيسية المتشعبة فى كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.وأوضحت الإدارة أن هذه الرادارات تأتي ضمن منظومة الطرق الذكية تتضمن مجموعة ضخمة من المكونات والأعمال التكنولوجية الحديثة لرصد أي مخالفات على الطرق المختلفة، حيث أنها تقوم بالتقاط 100 صورة في الدقيقة مما يجلها قادة على تسجيل كافة المخالفات التي تمر بجوار هذه الرادارات بدون أن يفوت أي مخالفة نهائيا بسبب العدسات العالية الجودة التي تحتويها.

1- تجاوز السرعات القانونية.

2- تجاوز الحارة المرورية.

3- التحدث في التليفون خلال القيادة.

4- عدم ربط حزام الامان

قيمة المخالفات :

1- عدم تركيب الملق الإلكتروني : الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

2- تجاوز السرعة القانونية : الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين