عاجل.. إلغاء امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي.. التعليم كشفت المستور لأولياء الأمور

وزارة التعليم تكشف حقيقة إلغاء امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي

رياض - احمد صلاح - قام مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة إلغاء امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائي، وهي من أكثر الأشياء التي انتشرت مؤخراً على صفحات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونيةن وشغلت بال أولياء الأمور.

ونفي أحد المصادر المسئولة في ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما انتشر حول إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وأكد على أن نظام التقييم في الصفين الرابع والخامس الابتدائي سوف يعتمد على قياس مخرجات التعليم لجميع المواد الدراسية المطورة.

امتحانات رابعة وخامسة ابتدائي

وقام وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإصدار قرار وزاري بخصوص نظام الدراسية والتقييم لكل طلاب الصفين الرابع والخامس من الحلقة الابتدائية والخاصة بالعام الدراسي 2022/2023، وتطبق المناهج الدراسية على كل تلاميذ الصفين الرابع والخامس بجميع مدارس التعليم بشكل عام “الحكومي والخاص”.