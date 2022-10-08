حقيقة زيادة رغيف الخبز بسبب أزمة الغذاء العالمية.. وزير التموين جاب من الآخر

المصيلحي يكشف حقيقة زيادة رغيف الخبز بسبب أزمة الغذاء العالمية

رياض - احمد صلاح - قانم وزير التموين والتجارة الداخلية بالكشف عن حقيقة زيادة رغيف الخبز بسبب أزمة الغذاء العالمية، وهذا ما انتشر مؤخراً بشكل كبير على أغلب المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، وأثارت اهتمام جميع المواطنين.

ونفي وزير التموين الدكتور على المصيلحي كل ما انتشر حول زيادة سعر رغيف الخبز المدعم، وأكد أنه ما زال بـ 5 قروش في التموين، وهذا بالرغم من وجود أزمة غذاء وزيادة عالية، وقال أن ميزانية دعم الخبز السنوية تصل لـ 51 مليار جنيه.

لا يوجد زيادة في أسعار الخبز المدعم

وأشار المصيلحي إلى أن المتوسط العام للزيادة يكون بناءاً على زيادة القمح المحلي إلى الوقت الحالي، وهذا ما أدي إلى تكلفة الدولة حوالي 5.5 مليار جنيه، وعلى الرغم من كل هذا لا توجد أي زيادة في الأسعار الخاصة بالخبز المدعم المقدم للمواطنين.