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تطعيمات أساسية لكل المراحل الدراسية.. القائمة الكاملة بكل الأنواع عشان تبقي عارف

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رياض - احمد صلاح - يعد التطعيم واحد من أكثر الطرق فعالية للوقاية من كل الأمراض، وتساعد هذه اللقاحات على مستوى العالم بالحماية من 25 مرض يهدد الحياة، وبما فيهم الحصبة وشلل الأطفال والكزاز والدفتيريا والتهاب السحايا والإنفلونزا، ولذا تحرص دائماً وزارة الصحة على تقديم كل التطعيمات في المدارس.

الصحة تقدم تطعيمات أساسية لكل المراحل الدراسية

وتوجد تطعيمات مرحلة رياض الأطفال من عمر 4 سنين لـ 6 سنوات وهي خاصة بعلاج الجدري المائي، والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي، والحصبة والإنفلونزا والنكاف والحصبة الألمانية وشلل الأطفال.

وتطعيمات الابتدائي من 7 سنوات لـ 10 سنوات وهو عبارة عن لقاح ضد الإنفلونزا يحصلوا  عليه في نهاية أكتوبر.

وتطعيمات مرحلة الإعدادية من 11 لـ 12 عام وهو الخاص بالإنفلونزا وفيروس الورم الحليمى البشرى، داء المكورات السحائية (HPV)، الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي (TDAP).

وتطعيمات سم المراهقة من 13 لـ 18 سنة ويتم تناول جرعة إضافية من لقاح المكوراث السحائية والإنفلونزا، وهو ضروري لكل المراهقين لعلاج الإنفلونزا، والمكورات السحائية والإنفلونزا، ومن أهم اللقاحات الضرورية للمراهقين، الإنفلونزا، داء المكورات السحائية، عدوى المكورات السحائية من المجموعة المصلية.

رابط تسجيل تطعيم طلاب ثانوي ضد كورونا

وحرصت وزارة الصحة على تقديم تطعيم لكل طلاب الثانوية ضد كورونا بتقديم لقاح فايزر، وتقديمه في المدارس وهو يستهدف المرحلة العمرية من 15 لـ 18 سنة، والحصول عليه يكون بتسجيل طلاب الثانوية الدخول من خلال هذا الرابط.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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