رسميا- الإسكان تعلن عن قرار ” الأمل مستمر” بخصوص كراسات شروط سكن لكل المصريين

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة الدكتور عاصم الجزار أن عملية حجز شقق الإسكان الاجتماعي التابعة للإعلان السادس عشر بالمرحلة الثالثة من مشروع سكن لكي المصريين لمحمودي ومنخفضي الدخل في 20 مدينة ومحافظة جديدة سوف تستمر غداً الأحد الموافق 9 أكتوبر 2022، وذلك بعد انتهاء إجازة السادس من أكتوبر والمولد النبوي الشريف والإجازة الأسبوعية، في جميع منافذ هيئة البريد القومي المميكنة في هذه المدن والمحافظات.وأشارت وزارة الإسكان، هذه الشقق السكنية سوف يتم تسليمها بالنظام الفوري وهناك بعض الوحدات سوف يتم تسليمها بعد 18 شهراً فقط، مطالبة المواطنون بعدم التزاحم حول منافذ هيئة البريد القومية المميكنة للحصول على الكراسات بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، حيث يتم هناك عملية ضخ مستمرة لكراسة الشروط بشكل مستمر دون توقف.

وأوضحت الوزارة أن لا توجد أولوية أو أفضلية للمواطنين الذين يحصلون على كراسة في موعد مبكر من طرح الإعلان.