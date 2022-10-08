أشاد بدور الداخلية المصرية في تنظيم بعثة الحج.. محمود توفيق يستقبل وزير الحج والعمرة السعودي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - استقبل محمود توفيق، وزير الداخلية، الدكتور وفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي ، الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد رفيع المستوى من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

وقد استعراض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين وزارتي الداخلية المصرية والحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بإجراءات تنظيم موسم الحج، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره للجهود والإجراءات التنظيمية التي تتخذها وزارة الداخلية المصرية سنوياً للترتيب والإعداد والإشراف على بعثة الحج المصرية ، فضلاً عن تطلعه للتعرف على المعوقات التي قد تواجه الحجاج المصريين أثناء موسم الحج وأية مُقترحات لتذليلها.

ومن جانبه أعرب محمود توفيق، وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة الوزير السعودي والوفد المرافق له للقاهرة، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين ، فضلاً عن تقديره للجهود التي تضطلع بها المملكة العربية السعودية لخدمة حجاج بيت الله الحرام وتوفير كافة أوجه الرعاية لهم ، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل وتعزيز آليات التعاون والتشاور المستمر مع وزارة الحج والعمرة بالمملكة بما ييسر على قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج المصريين آداء مناسك فريضة الحج على الوجه المأمول.