الصحة تطلق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان بالقاهرة والجيزة غدا

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 03:30 مساءً - تطلق وزارة الصحة والسكان غدا وعلى مدار 5 أيام بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط حملة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وقالت وزارة الصحة والسكان التطعيم من سن يوم إلى 5 سنوات للمصريين وغير المصريين.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم يتم من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية والميادين الكبرى وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق) وكذلك الفرق المتحركة (من منزل لمنزل ومن شقة لشقة بواسطة فرق مدربة وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان)