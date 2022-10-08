طالبان مصريان يفوزان فى التصفيات النهائية للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية

جدة - نرمين السيد - أُقيمت التصفيات النهائية للأولمبياد الدولى للغة الإنجليزية "HIBBO 2022" بإيطاليا فى الفترة من نهاية سبتمبر إلى الأسبوع لأول من أكتوبر 2022، تحت رعاية الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتورة راندة شاهين، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام.





وتأتى التصفيات فى إطار تشجيع الطلاب على المنافسة وإيجاد مكان لهم مع أقرانهم فى العالم، ووفقًا لسياسة وزارة التربية والتعليم بإعداد طلاب مبدعين متميزين لديهم القدرة على التنافسية.

وبحسب بيان صحفى، اليوم السبت، شارك بالمسابقة حوالى 55 دولة على مستوى العالم، وفازت مصر بمركزين فى التصفيات النهائية، الطالبة نور وائل سعيد محمود بمدرسة الجذور بمحافظة القاهرة بالمركز الثانى فئة " HIPPO--1"، والطالب بدر شريف عبد المنعم بمدرسة النصر القومية للبنين بالإسكندرية بالمركز الثانى فئة" HIPPO -S10".

جدير بالذكر، بأنه تم التخطيط والتنفيذ للمسابقة بكل خطواتها بدءً من الإعلان عن المسابقة مرورًا بالاختبارات والتصفيات الأولية التى حدثت بشرم الشيخ وشارك بها الكثير من الدول، مرورًا بفوز طلابنا وتصعيد 9 طلاب مصريين وسفرهم إلى إيطاليا تحت إشراف قطاع التعليم العام.

وحرصت الدكتورة راندة شاهين، على حضور التصفيات مع الطلاب المصريين فى كل الجولات سواء الإقليمية بشرم الشيخ أو النهائية بإيطاليا وذلك لدعمهم وتشجيعهم،

وتم رفع العلم المصرى خفاقًا بين جميع الدول المشاركة، وتكريم جميع الطلاب المشاركين والمشرفين وكذلك أولياء الأمور المتواجدين مع أبنائهم.