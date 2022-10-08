دورى شمال إفريقيا للمدارس.. الفريق المصرى للبنين يفوز على نظيره المغربى 5-1

جدة - نرمين السيد - شهد ملعب 30 يونيو اليوم السبت، فى اليوم الثانى من بطولة دورى شمال إفريقيا للمدارس، مباراتان بين الفريقين المصرى والمغربى للبنين، الفريقين المصرى والمغربى للبنات، وأسفرت نتيجة مباراة فريق البنين عن فوز الفريق المصرى "5-1"، بينما أسفرت نتيجة مباراة فريق البنات عن فوز فريق المغرب "3-1".





وتأتى البطولة برعاية ودعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد الإفريقى لكرة القدم، والاتحاد المصرى للرياضة. وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى أن غدا اليوم الثالث من البطولة، ستقام على أرض ملعب استاد 30 يونيو، 4 مباريات مدارس بنين، هى سواده الإعدادية بنين "مصر"، وهيدى عيادى صفاقس "تونس"، وبلاويش بومرديس "الجزائر". كما تقام مباريات فريق مدارس البنات، ماجدة الصيرفى "مصر"، وعروى سوسه "تونس"، وابن بطوطة عين دفلة" الجزائر"، وتذاع المباريات على نايل سبورت غدا الأحد فى تمام الساعة التاسعة صباحا والثانية عشر ظهرا. جدير بالذكر أن هذه البطولة يتبناها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم فى إطار التعاون مع الاتحادات المحلية والسعى نحو تطوير قدرات الشباب فى كرة القدم، واكتشاف الموهوبين منهم.

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