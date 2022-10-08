«القوى العاملة» تتلقى تقريرا عن معرض «هى تقدر» بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية، بشأن تنظيم وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة، معرض "هى تقدر" للمشروعات الصغيرة والحرفية ورائدات الأعمال وبالشراكة مع الجهات الشريكة فى هذا الشأن.





وأوضح مدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فى تقريره، أن إقامة المعرض يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" لدعم وتمكين المرأة وتوفير فرص عمل غير تقليدية، وتشجيعهن على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ورواد الأعمال. وأضاف مدير المديرية، أم المعرض شارك فيه أكثر من 28 عارضة للمنتجات اليدوية المختلفة من ملابس وكروشية وإكسسوارات وجلود وتركيب برفانات وصناعة الصابون الطبى وشغل الريزن والديكوباج والأغذية المحفوظة والمعباة، وشغل الخيامية بالإضافة لمنتجات من إعادة التدوير والنحاس، فضلا على منتجات أسوان والنوبة. كما شارك بالمعرض جمعية المرأة والتنمية، التى عرضت منتجات قادرون باختلاف، ورئيس مجلس الإدارة الدكتورة عايدة نورالدين، ومديرية الزراعة، ووحدة تكافؤ الفرص بمحافظة الإسكندرية، وبرنامج مشروعك لرواد الأعمال، ومديرية الصحة، وجمعيات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى خريجى الدورات التدريبية من مراكز التدريب التابعة للمديرية.

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