فى ذكرى المولد النبوى.. أخلاق الرسول فى التعامل مع غير المسلمين

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى التقرير التالى كيف كان النبى محمد صلى الله عليه وسلم يتعامل مع غير المسلمين طوال سنوات حياته.

أخلاق النبى مع غير المسلمين

دائما كانت تثار الشائعات التى تزعم أن المرحلة المدنية فى حياة الرسول لم تكن على قدر التسامح الذى كانت عليه المرحلة المكية، وهو ما ردت عليه دار الإفتاء المصرية بأن هذا الزعم ناجمةٌ عن غيابٍ عن وقائع السيرة النبوية، وجهلٍ بأحداثها، أو تعصبٍ مقيتٍ تعامَى أصحابُه عن الحقائق التاريخية.

فلقد حرص النبى صلى الله عليه وآله وسلم منذ اللحظات الأولى له فى المدينة على نشر السماحة والتعاون بين ساكنيها، ويتضح هذا جليًّا فى المعاهدة التى عقدها النبى مع اليهود، كما كان صلى الله عليه وآله وسلم حَسَنَ المعاشرةِ والتعاملِ مع أهل الكتاب؛ يعطيهم العطايا، ويهدى إليهم، ويعود مرضاهم، ويتفقد محتاجيهم، ويقوم لجنائزهم، ويحضر ولائمهم، وكان يقترض منهم؛ حتى توفى صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونةٌ عند يهودى فى المدينة.

وأوضحت دار الإفتاء، أن تسامح النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة لم يقتصر على أهل الكتاب، بل تعداهم إلى المشركين أيضًا، مع أنهم كثيرًا ما تآمروا عليه صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا قتله؛ حتى أخرجوه من بلده مكة المكرمة وهى أحبُّ بلاد الله إليه، ثم حاربوه بعدَ ذلك فى بدرٍ وأحدٍ والخندقِ، وقتلوا آل بيته وأصحابه رضى الله عنهم، وصدُّوه عن البيت الحرام، ومع ذلك كلِّه فقد كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يعاملهم بالحسنى، ويأبى الدعاء عليهم، وقابلهم فى مكة بالعفو العام ليعلم الجميع بأن التسامح مبدأ إسلامى لا يتغيير.

واحتلت الركيزة الأخلاقية والسلوكية المكان الأكبر بين المواضع فى القرآن الكريم، ففى قضية البناء الأخلاقى جعل الله تعالى رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم هو النموذج الذى يحتذى به فى هذا الجانب، فخاطبه قائلًا: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وروى الإمام أحمد بسندٍ صحيح عن أبِى هُريرة، قال: قال رسُولُ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم: «إِنَّما بُعِثتُ لِأُتمِّم صالِح الأخلاقِ» وفى رواية «مكارم الأخلاق»، وروى الترمذى بسند حسن عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو قال: قال رسُولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّم: خِيارُكُم أحاسِنُكُم أخلاقًا، ولم يكُنِ النَّبِيُّ صلَّى الله عليهِ وسلَّم فاحِشًا ولا مُتفحِّشًا.

ولقد تعايش النبى صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة وهم يحاربونه على الدين، وتعايش النبى صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين فى المدينة المنورة، وقد كانت تعج بالثقافات والأديان المختلفة، لكن لا بديل عن التعامل والتعايش فأبرم النبى صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق مع اليهود فى المدينة، وباع واشترى، ورهن وأكل وشرب، وعاد مرضاهم، ووقف هيبة لموت أحدهم، وآخى بين الأوس والخزرج، وأنهى الصراعات والحروب وقضى عليها تمامًا، وبنى الإنسان فى المدينة على هذا الأساس الأخلاقى والروحى والسلوكى، الذى كان له أكبر الأثر من بعد ذلك فى تسارع الخلق جميعًا للدخول فى هذا الدين العظيم دين الإسلام دين الأخلاق.



الدعاء للمسيئين

كان الرسول صلى الله عليه وسلم، يرد على المسيئين إليه بالدعاء لهم بالهداية، ففى غزوة أحد كان سيدنا حمزة بن عبدالمطلب أسد الله مقتولاً وغرقاًً فى دمه، كذلك ابن عمته عبدالله بن جحش، والصحابة متناثرون، إلا أن النبى رفع يده وقال "اللهم اهدِ قومى فإنهم لا يعلمون"، حتى فى يوم فتح مكة، قال أحدهم اليوم يوم الملحمة، فقال الكريم بل يوم المرحمة.

والنبى عندما يرد مخاطبة العالم، كان يراعى ثقافتهم، حيث أرسل إلى الملوك رسائل على أيدى الرسل، فقالوا إن الملوك لدى بعض الدول لا تقبل الرسالة إلا مختومة فراعى ثقافتهم واصطنع له خاتماً مكتوباً عليه محمد رسول الله، وحينما خاطبهم أشعرهم بما يتناسب مع مكانتهم وعقليتهم، فكتب إلى "كسرى عظيم الفرس وقيصر عظيم الروم".

أخلاقنا الجميلة

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