انتهاء البرنامج التدريبى على التفصيل والحياكة بالأقصر

جدة - نرمين السيد - تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بالأقصر بشأن تنظيم زيارة للمتدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بالمحافظة، ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد السيد السنجاب مدير مديرية القوى العاملة بالأقصر، أنه الاختبار النهائى للمتدربات على مهنة التفصيل والحياكة تم بواسطة اللجنة المشكلة، تمهيدا لتسليمهم شهادات إتمام التدريب بعد انتهاء البرنامج التدريبى المعد، وبدء دورة جديدة على نفس المهنة. وأضاف مدير المديرية، أنه تم توجيه المتدربات بكيفية الاستفادة من التدريب فى عمل مشروعات بهن، وتعريفهن بالجهات المانحة للقروض والتى من ضمنها صندوق دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتقديم الدعم المالى والفنى، بالإضافة بتعليمهن كيفية عمل السيرة الذاتية وإعداد مقابلة شخصية ناجحة، وكيفية البحث عن فرص العمل لتحسين مستوى حياتهن.

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