متابعة إجراءات تحويل «شرم الشيخ الدولى» لأول مستشفى خضراء فى مصر

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، آخر مستجدات أعمال التطوير والتجهيزات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولى التابعة للهيئة بمحافظة جنوب سيناء، لتحويلها إلى أول مستشفى خضراء (صديقة للبيئة) فى مصر، تزامنًا مع استعدادات استضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى "COP27".





جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقد الدكتور أحمد السبكى، أعمال التطويرات والتجهيزات الجارية للتحول الأخضر لمستشفى شرم الشيخ الدولى، عن طريق التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد المائية، والإدارة الآمنة للمخلفات الخاصة بالرعاية الصحية، وغيرها من تطبيق كل المعايير التى تسهم فى تحسين جودة الهواء وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتقليل تلوث البيئة وتحقق الاستدامة.

وتفقد السبكى، خلال الجولة، آخر تطورات مشروع رفع كفاءة أقسام الطوارئ والرعايات المركزة والعمليات الصغرى الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولى، والدفع بالأطباء الاستشاريين فى مختلف التخصصات الطبية، فى إطار رفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفى للمشاركة فى التأمين الطبى لمؤتمر المناخ ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، مؤكدًا خلال الجولة على توفير ممرات واسعة للاستقبال والدخول، وأماكن جيدة "للتسجيل، وانتظار المرضى، وإدارة الطوارئ، وغرف للإنعاش وغيرها..."، مع وضع اللوحات والعلامات الإرشادية بشكل متطور وواضح.

وأثنى الدكتور أحمد السبكى، على الجهود المبذولة بمستشفى شرم الشيخ الدولى، موجها بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة والخطط التطويرية الجارية بالمستشفى وفقا للأكواد والمعايير العالمية الأوروبية والأمريكية.

وأكد أهمية وضع اللمسات الجمالية ضمن أعمال التطوير بالمستشفى، بما فى ذلك الأثاث والمفروشات والديكور، وغيرها من اللمسات التي تعكس الخدمات الفندقية والاهتمام بتوفير بيئة صحية وهادئة للمرضى، بما يضمن الوصول إلى مستوى الجودة الشاملة وتحقيق التفوق على المستويين الإكلينيكى والخدمى، واستثمار الحدث في الترويج لأهم مشروعات هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر).

ووجه الدكتور أحمد السبكى، بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات والاستعدادات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولى، وفقًا للمواعيد والجداول الزمنية المحددة لها، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير على النظام الصحى، الذى بدأ يتعامل بجدية مع التغيرات المناخية، خصوصا وأن ما يحدث من تغيرات مناخية على كوكب الأرض، يؤثر سلبًا على صحة الإنسان، وكان لا بد من تضافر الجهود والعمل الجماعى عليها.

وقال: "نعمل جاهدين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للتجهيز والاستعداد الجيد للمؤتمر، وبما يتناسب مع استضافة مصر الحدث الأهم عالميا فى 2022 مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى "COP27"، الحدث الذى يحظى باهتمام كبير من الدولة المصرية، والمنظمات الدولية، ومختلف دول العالم".

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022، والذى يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر فى آثار تغير المناخ فى إفريقيا.