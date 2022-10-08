وزيرة البيئة: الحفاظ على الطيور المهاجرة تحد دولى وإقليمى

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن قضية حماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجى هى أحد التحديات البيئية العالمية والإقليمية والتى تحرص مصر على تناولها خلال مؤتمر المناخ cop27 كأحد القضايا التى تعكس مدى الترابط فى تحقيق التوازن بين الاتفاقيات البيئية متمثلة فى تنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجى وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية للدولة فى التصدى لآثار التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات.





ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم خلال اليوم الخاص بالتنوع البيولوجى بالمؤتمر، مناقشة آثار التغيرات المناخية على التنوع البيولوجى وأساليب حمايته على المستوى الدولى، وخصوصا فى ظل الاستعداد للتصديق على خارطة الطريق لما بعد 2020 للتنوع البيولوجى التى ستكون بمؤتمر التنوع البيولوجى cop15 بمونتريال فى ديسمبر المقبل.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى افتتاح المؤتمر الإقليمى تحت عنوان "نحو مسارات آمنة.. الطيور وقطاع الطاقة" فى الفترة من 8 – 10 أكتوبر الجارى، بهدف ضمان توثيق العلاقات والتفاهم المتبادل بين قطاع الطاقة ومنظمات حماية الطبيعة على طول مسار الهجرة الإفريقى الأورو-آسيوى بهدف توثيق العلاقة والتفاهم والشراكة بين الحفاظ على الطبيعة و خصوصا الطيور والبنية التحتية للطاقة على طول مسار الهجرة.

حضر المؤتمر الدكتور إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وممثل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور ناصر المهندى، الأمين العام للاتحاد العربى للكهرباء، والدكتور محمد الطعانى، الأمين العام للهيئة العربية للطاقة المتجددة، وعدد من خبراء البيئة و التنوع البيولوجى والطاقة الجديدة والمتجددة بمصر والعالم وعدد من قيادات الوزارة بقطاع المحميات الطبيعية.

وأضافت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ هو مؤتمر للتنفيذ يعكس بكل ما تحمله الكلمة من معانى وإجراءات بيئية داخل وخارج المؤتمر حيث ستصبح مدينة شرم الشيخ مثال للمدن الصديقة للبيئة والمستدامة كما تجسد المنطقة الخضراء العلاقة بين التنوع البيولوجى وتغير المناخ.

وشددت وزيرة البيئة أن مصر فى تعاملها مع قضية حماية الطيور المهاجرة لم يكن على المستوى الرسمى أو الحكومى فقط بل اتسع ليشمل كل الشركاء من مجتمع مدنى ومحلى وشركات سياحية وشباب وغيرها، مشيرة إلى أن الوزارة قامت تنظيم العديد من التدريبات للتعريف وإشراك جميع الأطراف فى حماية البيئة ومنها تنظيم تدريبات خاصة للخريجين فى مجال رصد ومراقبة الطيور المهاجرة كذلك تدريب العاملين فى المجال السياحى والشركات، وامتد إلى إدراج نقطة مراقبة الطيور بشرم الشيخ كأحد المعالم السياحية التى تضعها الشركات ضمن برامجها السياحية.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد التجربة المصرية فى حماية الطيور الحوامة المهاجرة فى أحد أهم مسارات هجرتها بمصر والتى تمثلت فى عدد من المحاور وهى الطاقة من خلال اتخاذ كل إجراءات الغلق عند الطلب وتدريب وبناء الكوادر الوطنية كذلك إعداد وبناء منظومة متكاملة للمخلفات لحماية الطيور بمساراتها وكذلك إقرار واتخاذ كل الإجراءات الخاصة بحماية الطيور من الصيد بالإضافة إلى ذلك يتم العمل على الترويج للحفاظ على الطيور وبناء ثقافة مشاهدة الطيور كأحد برامج السياحة البيئية وخلق منتج سياحى قائم على مشاهدة الطيور المهاجرة بالبحر الأحمر.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها وتقديرها لجهود كل الشركاء وخصوصا قطاع الكهرباء والذى لا يدخر جهدا لحماية الطيور، كذلك المنظمات والهيئات الدولية المشاركة وجهود مشروع الطيور الحوامة والمهاجرة والدكتور أيمن حمادة، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجى بالوزارة، ودعت الحضور للقاء بمؤتمر المناخ وخلق الزخم عالميا بأهمية حماية البيئة والتنوع البيولوجى من آثار التغيرات المناخية بصورة شمولية تكاملية خلال مؤتمر المناخ cop27 بمصر ومؤتمر المناخ cop28 بدولة الإمارات العربية الشقيقة.

