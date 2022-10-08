مصر للطيران الناقل الرسمي لمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 01:28 مساءً - أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران أنها ستكون الناقل الرسمي لمهرجان جنوب سيناء الدولي في نسخته الأولى، والذى سيقام خلال الفترة من ٢٠ حتى ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢، فى مدينتى "دهب وشرم الشيخ"، في إطار توقيعها بروتوكول تعاون مع مؤسسة شريان النيل المنظمة للمهرجان.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بأن ذلك يأتي في إطار الدور الذى تقوم به مصر للطيران دعماً للحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر، وستقوم مصر للطيران بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لضيوف المهرجان القادمين من الخارج علي شبكة خطوطها الدولية.

ويستهدف المهرجان تسليط الضوء على كنوز جنوب سيناء تنشيطاً للحركة السياحية إلى مصر ، خاصة المزارات الأثرية التاريخية الموجودة على أرض الفيروز، ويقام المهرجان تحت رعاية العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية ومنها وزارة الشباب والرياضة، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والأثار، ومحافظة جنوب سيناء، ويقدم المهرجان فعاليات متنوعة في المجالات الأدبية والفنية والرياضية ومجالات تنمية البيئة.