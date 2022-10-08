الانتهاء من برنامج تدريبى جديد للأشقاء بأمانة مجلس الوزراء السودانى

جدة - نرمين السيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من تنفيذ برنامج تدريبى بعنوان "الإدارة العصرية لشكاوى المواطنين"، للأشقاء بأمانة مجلس الوزراء السودانى، بالتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزارء، برئاسة الدكتور طارق الرفاعى.





جاء ذلك فى ضوء التنسيق بين أمانة مجلس الوزراء بمصر وأمانة مجلس الوزراء بجمهورية السودان الشقيق.

وتضمن البرنامج التدريبى عدة محاور، منها نظم إدارة الشكاوى ودورها فى دعم جسور الثقة بين الحكومة والمواطنين، وعرض التجربة المصرية فى إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى جانب التحول الرقمى ودوره فى الارتقاء بمستوى الخدمات، والتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص لحسم الشكوى، كما تم تنزيم زيارة تفقدية إلى مركز اتصال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقرية الذكية.

من الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يعد الخامس الذى ينفذه الجهاز، بعد انتهائه من تنفيذ 4 برامج للمختصين فى المراسم والبروتوكولات وإدارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الوزراء السوادنى.

وتأتى هذه البرامج التدريبية فى إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، والروابط التاريخية المشتركة والوطيدة بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الأشقاء، وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الدول والشعوب العربيين الشقيقين.