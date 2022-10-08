جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تتناول الجلسة، العلاقات المصرية اليونانية وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يعقد شكرى ونظيره اليونانى مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب اللقاء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. وزيرا خارجية مصر واليونان يعقدان جلسة مباحثات ومؤتمرا صحفيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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