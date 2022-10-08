جهود وزارة التضامن لتنمية شمال سيناء (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قدمت وزارة التضامن الاجتماعى، على مدار السنوات الماضية، العديد من البرامج والمبادرات القائمة والمستحدثة لمساعدة أسر محافظة شمال سيناء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم أسر محافظة شمال سيناء.





فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" جهود وزارة التضامن لتنمية شمال سيناء. ومع استشعار الأهمية السياسية والاقتصادية لتنمية محافظة شمال سيناء؛ كثفت وزارة التضامن الاجتماعى الجهود المبذولة لتنمية محافظة شمال سيناء، كما كثفت الوزارة العمل مع المجتمع الأهلى، وشكلت لجنة رئيسية بوزارة التضامن الاجتماعى ولجان فرعية "لجنة المسح الاجتماعى - الدعم الغذائي– الدعم الصحي– الدعم النقدى - المشروعات الصغيرة - البنية التحية وسكن كريم"، وتجتمع اللجان بشكل دورى لتحديد وتنفيذ التدخلات المطلوبة بمحافظة شمال سيناء، ورفع تقريرها للجنة الرئيسية.

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