البابا تواضروس يشهد عرض مشروع «خادم بكرة» بالإسكندرية

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ويستهدف الموسم الأول للبرنامج براعم كنائس قطاع وسط الإسكندرية "أولاد وبنات الصف الخامس والسادس الابتدائى" لإعداد خادم أورثوذكسى واعى وناضج بمنهج متطور فى المهارات الخاصة والإبداع.
بدأ العرض بكلمة من القس يوحنا وديع مسؤول خدمة ابتدائى بالقطاع، وعرض متكامل من خدام البرنامج عن رؤية وهدف البرنامج، وقدم الأولاد المشاركين بالبرنامج عرضا لمشروع حضور البرنامج، وناقش قداسته الأولاد فى المشروعات المقدمة.
وبعدها القى قداسته، كلمة شكر تحت عنوان "اجتهد - احلم - اخدم" وزع قداسته شهادات التقدير على الخدام والأولاد.
حضر اللقاء الأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية والقمص إبرام إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.
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