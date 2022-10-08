أخبار مصرية

السيدة انتصار السيسي: نستلهم من ذكرى مولد النبي أسمى معاني الرحمة والمحبة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 12:30 مساءً - تقدمت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية بالتھنئة للشعب المصري والأمة العربیة والإسلامیة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشریف، قائلا: "تلك المناسبة المباركة التي نستلھم منھا أسمى معاني الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة". 

 

وكتبت السيدة انتصار السيسى، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"سلام الله على نبینا الكریم، داعیة المولى عز وجل أن یعید ھذه المناسبة الطیبة بالخیر والیمن والبركات على وطننا الغالي مصر. كل عام وأنتم بخیر".

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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