الصحة: تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 438 ألف و287 مواطن بالمعهد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - الصحة: إجراء 40 عمليات زراعة كلى و100 ألف جلسة غسيل كلوي بالمعهد القومي للكلى والمسالك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبي والعلاج لـ 357 ألفا و469 مواطنا، بدء من أول شهر يناير حتى 30 سبتمبر 2022، وذلك من خلال المعهد القومي للكلى والمسالك، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالوزارة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن العيادات الخارجية بالمعهد القومي للكلى والمسالك، قدمت خدماتها لنحو 51 ألفا و91 مواطنا، فيما استقبل قسم الطوارئ 55 ألف مريض.

وأضاف «عبدالغفار» أن المعهد أجرى خلال النصف الأول من العام الجاري 40 عملية زراعة كلى، كما تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها إلى أن كافة الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية الموضوعة، وتحسن حالتهم الصحية.

وأكد «عبدالغفار» أن المعهد أجرى نحو 100 ألف جلسة غسيل كلوي، خلال 9 أشهر، وأجرى 2001 جلسة تفتيت حصوات بالموجات التصادمية، كما استقبل قسم المعامل الطبية 200 ألف مواطن، وقدم قسم الأشعة 28 ألف و40 أشعة، تنوعت ما بين (المقطعية، والمسح الذري، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والأشاعات العادية)، علاوة على إجراء 2115 تدخلا جراحيا، شمل المناظير، والجراحات المتخصصة.

وقال الدكتور محمد فوزي السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إنه تم استحداث بعض الأجهزة والخدمات الصحية بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد صلاح الدين زكي، مدير المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، إن المعهد يحرص على التدريب المستمر للأطقم الطبية، وفرق التمريض، حيث يتم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة، منها (سياسات التحول الرقمي، حقوق المرضى، مبادئ الحاسب الألي، مبادئ مكافحة العدوى وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد في مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار في تخصصات المناظير الضوئية، والأدوية المثبطة للمناعة التي توصف لمرضى زرع الكلى.