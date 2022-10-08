المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية ينشر أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - 5 أكتوبر - القمر و زحل ..

يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) عند دخول الليل وحتى غروبهما الساعة 1:40 تقريبا بعد منتصف الليل ..

7 أكتوبر - زخة شهب التنين ..

وهي زخة شهابية صغيرة يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 شهب في الساعة .. تحدث هذه الظاهرة نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner (الذي تم اكتشافه عام 1900) التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب .. وتعتبر شهب التنين غير تقليدية حيث يكون أفضل وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل وليس بعده كما يحدث في معظم الزخات الشهابية الأخرى .. سيحجب القمر التربيع الأول الكثير من الشهب الخافتة هذا العام .. أفضل وقت للمشاهدة سيكون عند دخول الليل من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة حيث تشاهد الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة دراكون (التنين) وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر الشهب في أي مكان أخر في السماء ..

8 أكتوبر - عطارد في أطول استطالة له ..

يصل كوكب عطارد إلى أقصى استطالة له تبلغ 18 درجة من الشمس .. وهو أفضل وقت لمشاهدة عطارد وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس مباشرة .. ويمكن رؤيته باتجاة الشرق الساعة 4:40 صباحا قبل ان يشتد الشفق الصباحي إلى أن يختفي مع شروق الشمس ..

8 أكتوبر - القمر و المشتري ..

يقترن القمر مع كوكب المشتري (عملاق المجموعة الشمسية) عند دخول الليل في هذا اليوم وحتى غروبهما قبل شروق شمس اليوم التالي الساعة 5:15 صباحا تقريبا ..

15 أكتوبر - القمر و المريخ ..

يقترن القمر مع كوكب المريخ عند شروقهما الساعة 9:05 مساءا تقريبا في ذلك اليوم حيث نراهما متجاوران في السماء طوال الليل وحتى ظهور الشفق الصباحي فجر اليوم التالي ..

21 أكتوبر - زخة شهب الجباريات ..

وهي من الزخات الشهابية المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة .. وتأتي شهب الجباريات نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Halley ، التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب .. سيكون هلال القمر الرقيق فرصة لترك السماء مظلمة هذا العام مما يبشر برؤية عدد كبير من الشهب الخافت أيضا .. أفضل مشاهدة ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل .. تسقط الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء ..

25 أكتوبر - كسوف جزئي للشمس ..

لا يحدث أي كسوف للشمس إلا إذا كان القمر محاقا .. والكسوف الجزئي للشمس يحدث عندما يغطي القمر جزءا محددا فقط من قرص الشمس .. وكما سنراه في مصر سوف يحجب الجزء السفلي من قرص القمر الجزء العلوي من قرص الشمس في وقت الذروة الساعة 1:09 ظهرا بإذن الله .. كما سيترائى هذا الكسوف للعديد من سكان المناطق الروسية ، وسكان معظم المناطق الأوروبية وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط والأجزاء الغربية من آسيا وسكان جزر جرينلاند .. وننوه دائما بانه لايمكن رصد أي كسوفا للشمس سواء جزئيا أو حلقيا أو كليا إلا من خلال فلتر شمسي لحماية العين ..

هذا وسوف يقوم المعهد بتنظيم فعاليات لرصد الكسوف فى اكثر من موقع داخل الجمهورية