وزارة الخارجية تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - هنأت وزارة الخارجية، اليوم السبت، الشعب المصري، والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وكتب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - على حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - " ذكرى مولد سيد الأنام، رسول المحبة والأخوة، والخلق الرفيع، نستلهم سيرته العطرة، وما تحمله من قيم الورع، والإيثار، والتسامح، والسلام مع النفس والغير، تتقدم وزارة الخارجية بالتهنئة للشعب المصري، وللأمة الاسلامية بمناسبة ⁧المولد النبوي الشريف".