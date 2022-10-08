جدة - نرمين السيد - تشارك وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بمعرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، والمقرر له خلال الفترة من 9 وحتى 15 أكتوبر الجارى، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة عدد من الدول العربية منها "السعودية، الإمارات، الأردن، السودان، ليبيا".





ويضم المعرض مجموعة من العارضين أصحاب المشروعات اليدوية، حيث تشارك وزارة الشباب والرياضة لهذا العام، بمجموعة متنوعة من المنتجات ذات الطابع التراثى مثل منتجات الصدف، وتشكيل الأخشاب، ومنتجات خيوط المكرمية والجوبلان والزجاج المعشق، والتابلوهات اليدوية، وغيرها من المنتجات اليدوية والتراثية. ويفتتح المعرض أولى أيامه أمام الجمهور غدا الأحد بداية من الساعة الـ4 مساء، وحتى الـ10 مساء، والدخول مجانى للزائرين طوال أيام المعرض، على أن يستمر فى استقبال الزائرين باقى أيام المعرض من الساعة الـ11 صباحاً وحتى الـ10 مساءً.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشباب والرياضة تشارك فى معرض تراثنا تحت رعاية الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.