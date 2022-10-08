عاجل- السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصرى بالمولد النبوى

جدة - نرمين السيد - وكتبت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "أتقدم بالتھنئة للشعب المصرى والأمة العربیة والإسلامیة بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشریف، تلك المناسبة المباركة التى نستلھم منھا أسمى معانى الرحمة والمحبة والتواضع والإرادة الصادقة". وأضافت: "سلام الله على نبینا الكریم، داعیة المولى عز وجل أن یعید ھذه المناسبة الطیبة بالخیر والیمن والبركات على وطننا الغالى مصر. كل عام وأنتم بخیر".

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