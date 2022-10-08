مصر تشارك فى الاحتفال بتكريم الفائزين بالأسبوع العربى للبرمجة بتونس

جدة - نرمين السيد - استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا مقدمًا من أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، حول مشاركة مصر فى فعاليات الاحتفال بتكريم الفائزين من جمهورية مصر العربية والوطن العربى، فى الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة تحت عنوان "الذكاء الاصطناعى وحماية البيئة".





وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، بحضور فتحى السلاوتى وزير التربية بالجمهورية التونسية، ومحمد ولد أعمر مدير عام منظمة الألكسو، وأشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمُشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، وذلك بمنظمة الألكسو بالجمهورية التونسية.

فى بداية كلمته، نقل أشرف العزازى تحيات أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو للمشاركين، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاح الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة.

وأشار رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات إلى أن الدورة الثانية من الأسبوع العربى للبرمجة قامت فى ضوء ما تحقق من نتائج متميزة، وما تم حصاده من ثمار خلال الدورة الأولى للأسبوع العربى للبرمجة تحت عنوان "البرمجة والزخرفة"، والتى نُظمت بالجمهورية التونسية، وتعُد الأولى من نوعها فى العالم العربى، مؤكدًا على ضرورة التكامل والتنسيق بين الدول العربية؛ لتحقيق الأهداف المنشودة لنهضة الوطن العربى، وتقدم شبابه بخطى حثيثة؛ لمواكبة تغييرات العصر، ومعالجة قضاياه، فضلاً عن تبنى سياسات تعليمية غير تقليدية تعتمد على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة.

وأكد المشرف على اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو على ثقة القيادة السياسية المصرية فى الشباب العربى لبناء المستقبل، موضحًا أن هذه الثقة تُرجمت من خلال عدد من المبادرات من بينها، تنظيم "منتدى شباب العالم"، مشيرًا إلى أن الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة نُظمت تحت رعاية جمهورية مصر العربية، لافتًا إلى أهمية بذل مزيد من الجهد لرعاية النشء العربى، خاصة الموهوبين والمُبدعين فى مختلف المجالات.

وخلال فعاليات الاحتفال، تم تكريم الفائزين من مصر، على النحو التالى:

- الفريق الذهبى: من سن 15 إلى 18 عامًا، والمكون من (المعلمة دعاء محمد على، والطالب زياد رضا جودة).

- الفريق الذهبى: من سن 12 إلى 15 عامًا، والمكون من (المعلمة سناء محمد مصطفى، والطالب أحمد أشرف محمد).

- الفريق الذهبى: من سن 12 إلى 15 عامًا، والمكون من (المعلمة لميس جودة أمين، والطالبة أروى وسام).

- الفريق الذهبى: أقل من سن 12 عامًا، والمكون من (المعلمة هبة محمود نور محمد، والطالبة فريدة وجدى).

جدير بالذكر أن الدورة الثانية للأسبوع العربى للبرمجة تهدف إلى مساعدة الطفل العربى على اكتشاف المشكلات البيئية، وإيجاد الحلول المُناسبة لها، فضلاً عن تفعيل دور المدرسة فى المُشاركة فى حماية البيئة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الطفل العربى على استيعاب مفاهيم وأساليب التقنيات الحديثة، وكذا تأهيل المُدرسين المُشاركين فى هذا الحدث بجميع تخصصاتهم ومستوياتهم التعليمية من خلال برنامج تدريبى تم إعداده لهذا الغرض.

كما شارك فى منافسات الأسبوع العربى للبرمجة المؤسسات التربوية الحكومية والخاصة من الوطن العربى، ومدارس الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم الحكومية والخاصة، فضلاً عن المدرسين المنتمين إلى المدارس الحكومية والخاصة من الوطن العربى، إضافة إلى التلاميذ من سن 6 سنوات إلى 18 سنة من الوطن العربى، حيث شارك أكثر من اثنين مليون ومائة وتسعة عشر ألف وخمسمائة وثمانية مُشارك على مستوى الوطن العربى خلال الأسبوع العربى للبرمجة، والذى أقيم خلال الفترة من 20 فبراير 2022 وحتى 28 فبراير 2022.