الصحة: تقديم الخدمات بالمجان لـ 438 ألفا و287 مواطنا بالمعهد القومى للكلى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الفحص الطبى والعلاج لـ 357 ألفا و469 مواطنا، بدءا من أول شهر يناير حتى 30 سبتمبر 2022، وذلك من خلال المعهد القومى للكلى والمسالك، التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية بالوزارة.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن العيادات الخارجية بالمعهد القومى للكلى والمسالك، قدمت خدماتها لنحو 51 ألفا و91 مواطنا، فيما استقبل قسم الطوارئ 55 ألف مريض.

وأضاف عبدالغفار أن المعهد أجرى خلال النصف الأول من العام الجارى 40 عملية زراعة كلى، كما تم إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوها إلى أن كافة الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية الموضوعة، وتحسن حالتهم الصحية.

وأكد أن المعهد أجرى نحو 100 ألف جلسة غسيل كلوى، خلال 9 أشهر، وأجرى 2001 جلسة تفتيت حصوات بالموجات التصادمية، كما استقبل قسم المعامل الطبية 200 ألف مواطن، وقدم قسم الأشعة 28 ألفا و40 أشعة، تنوعت ما بين (المقطعية، والمسح الذرى، وقياس كثافة العظم، ورسم القلب، والإشاعات العادية)، علاوة على إجراء 2115 تدخلا جراحيا، شمل المناظير، والجراحات التخصصية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه تم استحداث بعض الأجهزة والخدمات الصحية بهدف تقديم أفضل الخدمات الطبية والارتقاء بالحالة الصحية العامة للمواطنين.

من ناحيته، قال الدكتور محمد صلاح الدين زكى، مدير المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، إن المعهد يحرص على التدريب المستمر للأطقم الطبية، وفرق التمريض، حيث يتم تدريبهم على عدة مجالات متخصصة، منها (سياسات التحول الرقمى، حقوق المرضى، مبادئ الحاسب الألى، مبادئ مكافحة العدوى وأساسيات الجودة)، بالإضافة إلى مشاركة المعهد فى مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار فى تخصصات المناظير الضوئية، والأدوية المثبطة للمناعة التى توصف لمرضى زرع الكلى.