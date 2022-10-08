طلعة المحمل.. أهالى الأقصر يحتفلون بالمولد النبوى الشريف (صور)

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى الدورة الأطفال والكبار، ويقتصر دور النساء على جانبى الطرقات؛ لإلقاء الحلوى وتوزيع العصائر والشربات على المارة، فى أثناء التجول.



وينظم أهالى مدينة الأقصر فعاليات الدورة الختامية للمولد النبوى الشريف كل عام، كتراث متعارف عليه، حيث تجوب جميع أرجاء القرية وشوارعها بمشاركة المئات من الأهالى وسط ترديد الأناشيد الدينية والمديح فى حب رسول الله.

وخرج أبناء قرى مدينة أرمنت بالرزيقات وأرمنت الحيط وأبناء مدينة الطود بقرى نجع خميس والعديسات وقرى مدينة إسنا، إلى الشوارع وهم يرددون الأناشيد والمديح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وقام أهالى مركز إسنا بتوزيع الشربات والعصائر والمرطبات خلال فعاليات دورة الليلة الختامية للمولد النبوى الشريف، بمشارك المئات من الأهالى والشباب على الخيول والجمال والحمير وغيرها من الطقوس المتوارثة فى قرى ونجوع الأقصر.