 حياة كريمة.. 36 مليون جنيه تمويل جديد للمشروع القومى للبتلو

جدة - نرمين السيد - وافق السيد القصير، وزير الزراعة، على اعتماد مبلغ 35,855,000 جنيه، لـ87 مستفيدا من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى 849 رأس ماشية، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين.





وقال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن إجمالى ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو، حتى الآن أكثر من 7 مليارات و77 مليون جنيه لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 464 ألف رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

ومن ناحيته، قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه طبقاً لتوجيهات وزير الزراعة، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تتم معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعى المصرى أو الأهلى المصرى) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروة الحيوانية وبنسبة مخفضة، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية لدراسة أى مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على حلها وتذليلها.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى، أو بنك أهلى مصرى والمنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).