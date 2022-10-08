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استمرار انقطاع المياه بعدة مناطق بالجيزة

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 8 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - استمر انقطاع مياه الشرب بعدة مناطق بأحياء الوراق والعجوزة وشمال الجيزة وبولاق الدكرور، والتى كان من المقرر أن تعود فى السادسة من صباح اليوم، حسب ما أعلنته المحافظة أمس. 

 

وكانت أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه بعدد من المناطق لربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم، والمتعارض مع مسار محور الفريق كمال عامر بالجزء الرابع من القطاع الشمالي.

 

وأشارت محافظة الجيزة بأن القطع سيكون لمدة 6 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر ليلا امس الجمعة وحتى الساعة السادسة صباحا اليوم السبت. 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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